Телеведущая рассказала о неприятном туалетном инциденте перед выходом в прямой эфир

Австралийская телеведущая Харрис уронила микрофон в унитаз перед съемками

Ведущая австралийского шоу The Project на телеканале Network 10 Сара Харрис рассказала о неприятном случае в туалете, который произошел с ней перед выходом в прямой эфир. Ее слова передает Daily Mail.

По словам Харрис, однажды прямо перед съемками она решила быстро сходить в туалет. «У меня было пять минут на то, чтобы воспользоваться уборной, и ко мне был прикреплен очень дорогой микрофон. (...) Я спустила штаны и услышала, как что-то плюхнулось в воду», — вспомнила она об инциденте.

Ведущая объяснила, что уронила микрофон в унитаз. После этого она достала прибор, завернула его в туалетную бумагу и вернулась на рабочее место. «Звукорежиссер наорал на меня. Я спросила: "Может, мне поместить микрофон в рис?"» — вспомнила она. Харрис добавила, что в итоге ситуация разрешилась благополучно, и она вовремя вышла в эфир.

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