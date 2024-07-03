Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:36, 3 июля 2024Из жизни

Щенок сгрыз палец хозяина и спас его от ампутации

В Великобритании щенок сгрыз хозяину палец и спас его от ампутации ног

Фото: wirestock / Freepik

В Великобритании щенок до кости прогрыз хозяину палец ноги и тем самым спас его от ампутации ног. Об этом пишет Unilad.

Дэвид Линдси приобрел щенка французского бульдога и дал ему кличку Харли. Когда у Харли резались зубы, он, как и большинство собак, грыз игрушки и мебель, а однажды вцепился в большой палец на ноге хозяина. Линдси спал на диване и ничего не чувствовал, пока не услышал крики жены. Оказалось, что щенок сгрыз ему палец и сломал кость.

Жена отвезла мужчину в больницу. Там рану осмотрели и назначили Линдси курс антибиотиков, чтобы предотвратить сепсис и заражение. Поскольку чувствительность ноги была явно нарушена, врачи провели компьютерную томографию нижних конечностей. Выяснилось, что две артерии были полностью заблокированы тромбами. Если бы кровоток не был восстановлен, Линдси грозила ампутация ног. Медики планируют установить стенты на поврежденные участки артерий.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Пока неизвестно, сумеют ли врачи сохранить Линдси палец, однако мужчина настроен оптимистично. Более того, он не собирает избавляться от Харли и благодарен псу за необычное спасение.

Ранее сообщалось, что в Индии домашние собаки спасли фермера, на которого набросились четыре медведя. Инцидент произошел 17 июня недалеко от города Даванагере, штат Карнатака.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме признали ошибку с заморозкой пенсионных накоплений

      В Москве стало больше квартир одного типа

      Китай обязался прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине

      Уронившего троих детей оператора аттракциона задержали в российском регионе

      Ненавидевший коллегу россиянин ударил его по голове слесарным молотком

      В России захотели производить 400 спутников в год

      Щенок сгрыз палец хозяина и спас его от ампутации

      Посол России в США заявил о понимании Вашингтоном последствий ударов по Крыму

      В МИД России предрекли увеличение потерь ВСУ

      Уезжавший в Израиль телеведущий назвал удивившую его особенность страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше