Шольц признался в отправке ежедневных СМС Макрону

Spiegel: Шольц каждый день шлет утешительные СМС Макрону

Канцлер Германии Олаф Шольц каждый день шлет утешительные СМС президенту Франции Эммануэлю Макрону после поражения его коалиции и победы французских правых на парламентских выборах. Об этом пишет газета Der Spiegel.

«Мы обсуждаем ситуацию, которая действительно удручает», — признался бундесканцлер, добавив, что во Франции крайне важно «не допустить создания правительства, возглавляемого правой популистской партией».

«Я держу пальцы скрещенными, чтобы французы, которых я так люблю и ценю, добились успеха», — подчеркнул глава немецкого правительства.

В мае Шольц и Макрон провели вечер за ужином в одном из парижских ресторанов, где присутствовали только супруги политиков.