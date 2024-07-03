Шольц признался в отправке ежедневных СМС Макрону

Канцлер Германии Олаф Шольц каждый день шлет утешительные СМС президенту Франции Эммануэлю Макрону после поражения его коалиции и победы французских правых на парламентских выборах. Об этом пишет газета Der Spiegel.
«Мы обсуждаем ситуацию, которая действительно удручает», — признался бундесканцлер, добавив, что во Франции крайне важно «не допустить создания правительства, возглавляемого правой популистской партией».
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«Я держу пальцы скрещенными, чтобы французы, которых я так люблю и ценю, добились успеха», — подчеркнул глава немецкого правительства.
В мае Шольц и Макрон провели вечер за ужином в одном из парижских ресторанов, где присутствовали только супруги политиков.