Снявшая никаб магистр исламских наук обратилась к россиянкам

Женщина-магистр исламских наук объяснила дагестанкам неуместность никаба

Снявшая никаб магистр исламских наук Манар Умм аль-Гьуда обратилась к исповедующим ислам россиянкам на фоне запрета этого головного убора на территории Дагестана. Записанное женщиной обращение и его перевод на русский язык опубликовал муфтият республики в Telegram.

Дагестанкам запретили носить никаб 3 июля.

Приехавшая из Сирии Манар Умм аль-Гьуда пояснила, что в России она отказалась от никаба, заменив его на оставляющий лицо открытым платок — хиджаб. При этом на Ближнем Востоке женщина носила никаб, что она подтвердила, показав свои фотографии времен обучения в Дамаске.

«Эта одежда тут, в Дагестане, устрашает людей, [она] стала отличительной чертой ваххабитов», — пояснила магистр исламских наук. Манар Умм аль-Гьуда отметила, что хиджаб, который она использует в России, соответствует шариату и не нарушает религиозных норм.

С мая в России ведется общественная дискуссия о запрете никаба на всей территории страны. Инициатива нашла как сторонников, так и противников. 2 июля первый замглавы Думы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что всероссийский запрет никабов может быть принят только при поддержке этой идеи всеми регионами.