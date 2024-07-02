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13:13, 2 июля 2024Россия

В Госдуме обозначили одно условие для запрета никабов в России

Депутат ГД: закон о запрете никабов в РФ примут при поддержке во всех регионах

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Госдуме обозначили одно условие для принятия закона о запрете никабов в России. Первый замглавы Думы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что его примут при поддержке во всех регионах, пишет NEWS.ru.

Володацкий подчеркнул, что Россия является многонациональной страной, а потому решение должно быть принято с учетом мнения тех, в отношении кого будет приниматься такой закон.

«Не должно получиться такого, что в одной республике будут выступать за данный запрет, а в другой - будут против (...) Перекосы в этом отношении существуют, и нам нужно вырабатывать то, что касается религиозной религии, а не то, что нам проповедуют извне», — пояснил депутат, уточнив, что сам готов поддержать законопроект в случае одобрения его всеми муфтиями.

Ранее стало известно о том, что в Дагестане в ближайшее время запретят никаб путем вынесения соответствующей фетвы.

В мае глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев высказал мнение о необходимости запрета традиционного женского головного убора, который закрывает все лицо, кроме глаз.

Идею поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев, уточнив, что мотивацией для принятия закона будут вопросы безопасности и идентификации личности.

Отдельные представители исламского духовенства предупредили, что введение запрета ношения никабов может иметь негативные последствия.

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      Елена Торубарова
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