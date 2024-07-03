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08:30, 3 июля 2024Мир

Белый дом проведет звонок по поводу здоровья Байдена

WSJ: персонал Белого дома проведет звонок для обсуждения здоровья Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash / Global Look Press

Персонал Белого дома намерен провести звонок для обсуждения здоровья президента США Джо Байдена на фоне сообщений о плохом физическом состоянии лидера. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«У главы аппарата Белого дома Джеффа Зиентса запланирован звонок со всем персоналом в 12:30 в среду (19:30 мск — прим. «Ленты.ру»)», — утверждается в публикации.

По информации издания, Зиентс, будучи одним из доверенных лиц Байдена, контролирует приверженность членов Демократической партии США американскому лидеру и «измеряет температуру» по стране касательно отношения важных официальных лиц к Байдену.

Кроме того, команда американского президента начала предпринимать активные попытки по успокоению «паникующих» конгрессменов и спонсоров.

Ранее стало известно, что губернаторы от Демпартии провели звонок по поводу самочувствия Байдена и намерены встретиться с лидером страны из-за его дебатов против бывшего президента США Дональда Трампа.

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      Елизавета Мытарева
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