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12:53, 3 июля 2024Бывший СССР

В Харьковской области нанесен удар по скоплению ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по скоплению ВСУ в Харьковской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Марина Молдавская / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом стало известно из сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«Третьего июля в два часа ночи был прилет в населенный пункт Русская Лозовая. Сообщают об уничтожении небольшого подразделения», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Он сообщил, что в результате ракетной атаки было уничтожено около 20 украинских солдат, а также скопление техники с боекомплектом.

Ранее Лебедев рассказал об ударе ВС России по железнодорожной станции в селе Малая Токмачка под Запорожьем. По его словам, на огороженной территории находились складские помещения.

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      Глеб Палехов
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