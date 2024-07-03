Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Мюллер
1:3
Завершен
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Аслан Карацев
1:3
Завершен
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Слоан Стивенс
0:2
Завершен
Диана Шнайдер
Уимблдон (ж)
Чжу Линь
2:0
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Уимблдон (ж)
Донна Векич
2:0
Завершен
Эрика Андреева
Уимблдон (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
13:00 (Мск)
Юрико Миядзаки
Уимблдон (ж)
Динамо М
2:2
Завершен
Партизан
BetBoom Братский Кубок|1-й тур
22:32, 3 июля 2024Спорт

Тренером клуба НХЛ впервые стала женщина

Джессика Кэмпбелл стала первым женщиной-тренером клуба НХЛ

Фото: Terrence Lee / Reuters

Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Специалист стала ассистентом Дэна Байлсмы, назначенного главным тренером «Сиэтл Кракен». Ранее они вместе работали в фарм-клубе команды.

«Я своими глазами увидел приверженность Джессики развитию игроков. Ее способность устанавливать контракт с хоккеистами также стала важным фактором при решении о найме», — заявил Байлсма.

«Сиэтл Кракен» был основан в 2021 году. В минувшем сезоне команда заняла 12-е место в Западной конференции и не смогла выйти в плей-офф НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали виновных в военном перевороте на Украине

      Во Франции назвали предложение Орбана по Украине шокирующим

      В Белом доме ответили на вопрос о медосмотре Байдена после дебатов с Трампом

      Тренером клуба НХЛ впервые стала женщина

      Российская семья пострадала при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника

      Командир ВСУ выстрелил в солдата по странной причине

      Суд опроверг признание Шефлера и его бизнеса экстремистским объединением

      Украинские чиновники прикрылись сиротами для вывоза своих родственников за границу

      Обладатель «Золотого мяча» раскритиковал игру Роналду в 1/8 финала Евро-2024

      В США произошел взрыв на оборонном предприятии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше