Тренером клуба НХЛ впервые стала женщина

Джессика Кэмпбелл стала первым женщиной-тренером клуба НХЛ

Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Специалист стала ассистентом Дэна Байлсмы, назначенного главным тренером «Сиэтл Кракен». Ранее они вместе работали в фарм-клубе команды.

«Я своими глазами увидел приверженность Джессики развитию игроков. Ее способность устанавливать контракт с хоккеистами также стала важным фактором при решении о найме», — заявил Байлсма.

«Сиэтл Кракен» был основан в 2021 году. В минувшем сезоне команда заняла 12-е место в Западной конференции и не смогла выйти в плей-офф НХЛ.