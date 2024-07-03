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20:33, 3 июля 2024Путешествия

Трое россиян пострадали в серьезной аварии в Белоруссии

Генконсульство РФ в Гродно: трое россиян пострадали в ДТП в Белоруссии

Фото: Telegram-канал «Генконсульство России в Гродно»

Трое россиян попали в серьезное ДТП в Белоруссии. Об этом сообщило генконсульство РФ в Гродно.

Авария произошла утром 3 июля на трассе Минск — Гродно недалеко от деревни Горни. На фото с места происшествия видно, что один из автомобилей разбился и перевернулся.

Трое россиян, в том числе ребенок, пострадали. Двух человек доставили в больницу города Лиды в состоянии средней тяжести, еще одна женщина от госпитализации отказалась. При этом двое граждан Белоруссии в результате аварии не выжили.

«Генеральное консульство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами, лечащими врачами и родственниками пострадавших», — сказано в публикации.

В Турции 16 российских туристов получили травмы в аварии с автобусом, который вез их в аэропорт Антальи. Транспортное средство врезалось в бетонный столб.

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      Мария Борисова
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