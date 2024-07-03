Труднодоступная страна Азии продлила безвизовый режим для россиян

Посольство России: Мьянма продлила безвизовый режим до 30 июня 2025 года

Мьянма продлила действие безвизового режима для российских путешественников до 30 июня 2025 года. Об этом сообщает посольство России в этой труднодоступной стране Азии.

«Срок безвизового пребывания в Мьянме составляет 30 дней», — указано в сообщении. Это касается туристов, прибывающих туда с деловыми или туристическими целями.

Ранее российским туристам предложили отправиться летом в Мьянму, туры в которую уже появились в продаже. Эксперты отметили, что Мьянма, также известная как Бирма, не испорчена массовым туризмом.