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15:21, 3 июля 2024Путешествия

Труднодоступная страна Азии продлила безвизовый режим для россиян

Посольство России: Мьянма продлила безвизовый режим до 30 июня 2025 года

Фото: Klaus Torsten Klaeden / Pixabay

Мьянма продлила действие безвизового режима для российских путешественников до 30 июня 2025 года. Об этом сообщает посольство России в этой труднодоступной стране Азии.

«Срок безвизового пребывания в Мьянме составляет 30 дней», — указано в сообщении. Это касается туристов, прибывающих туда с деловыми или туристическими целями.

Ранее российским туристам предложили отправиться летом в Мьянму, туры в которую уже появились в продаже. Эксперты отметили, что Мьянма, также известная как Бирма, не испорчена массовым туризмом.

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      Марк Успенский
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