Ученые нашли древнее существо с головой в форме сиденья унитаза

Nature: в Намибии обнаружили древнее существо с головой в форме сиденья унитаза

Исследователи нашли окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника, чей череп напоминает форму сиденья унитаза. Данная находка была обнаружена на юге Намибии, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

«Это новое гигантское четвероногое животное, Gaiasia jennyae, которое обитало в высоких палеоширотах раннего пермского периода. У него большая, плоская, в форме сиденья унитаза, голова, которая позволяет ему открывать рот и всасывать добычу», — указывают ученые.

Данное древнее существо проживало в болотах, а также было значительно крупнее человека и могло достигать 2,5 метра в длину. Обнаружение хищника свидетельствует о том, что на границе каменноугольного и пермского периодов на юге Намибии была процветающая экосистема. Теперь исследователям будет проще изучать, как менялся мир, чтобы поддерживать различные формы жизни.

Ранее ученые нашли останки нескольких видов динозавров в долине Лас-Чинас на юге Чили, которых раньше не обнаруживали в этом районе. Палеонтологи идентифицировали останки четырех видов динозавров, включая мегараптора, принадлежащего к семейству теропод.