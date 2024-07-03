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22:01, 3 июля 2024Наука и техника

Ученые нашли древнее существо с головой в форме сиденья унитаза

Nature: в Намибии обнаружили древнее существо с головой в форме сиденья унитаза

Фото: Miguel Lo Bianco / Reuters

Исследователи нашли окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника, чей череп напоминает форму сиденья унитаза. Данная находка была обнаружена на юге Намибии, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

«Это новое гигантское четвероногое животное, Gaiasia jennyae, которое обитало в высоких палеоширотах раннего пермского периода. У него большая, плоская, в форме сиденья унитаза, голова, которая позволяет ему открывать рот и всасывать добычу», — указывают ученые.

Данное древнее существо проживало в болотах, а также было значительно крупнее человека и могло достигать 2,5 метра в длину. Обнаружение хищника свидетельствует о том, что на границе каменноугольного и пермского периодов на юге Намибии была процветающая экосистема. Теперь исследователям будет проще изучать, как менялся мир, чтобы поддерживать различные формы жизни.

Ранее ученые нашли останки нескольких видов динозавров в долине Лас-Чинас на юге Чили, которых раньше не обнаруживали в этом районе. Палеонтологи идентифицировали останки четырех видов динозавров, включая мегараптора, принадлежащего к семейству теропод.

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      Маргарита Пименова
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