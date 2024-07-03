В Эквадоре нашли более трех тонн кокаина в направлявшихся в Россию бананах

Полиция Эквадора нашла более трех тонн кокаина в направлявшихся в Россию бананах

Полиция Эквадора нашла более трех тонн кокаина в бананах, направлявшихся в Россию. Об этом сообщает эквадорский портал Ecuavisa со ссылкой на Национальную полицию Эквадора.

Запрещенное вещество было обнаружено полицейской собакой во время полного досмотра контейнера с партией бананов, которая должна была отправиться в Россию. Выяснилось, что в контейнере было спрятано трех тонн кокаина в 3190 прямоугольных блоках, завернутых в упаковочную ленту.

Эквадорская полиция сообщила, что стоимость этой партии кокаина в Эквадоре составляет около 6,6 миллиона долларов, в то время как в России она достигла бы стоимости в 254 миллионов долларов.

В ведомстве добавили, что в настоящее время продолжается расследование происхождения нелегального товара.

Ранее в Германии сообщили об изъятии рекордного объема партии кокаина весом 35 тонн, который был обнаружен в порту Гамбурга.