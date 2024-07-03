Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 3 июля 2024Мир

В МИД России прокомментировали слова Кэмерона про Казахстан

МИД РФ о словах Кэмерона: западные политики неоднократно замечены во вранье
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Florion Goga / Reuters

Западные политики неоднократно были замечены «во вранье и лицемерии». Так заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин прокомментировал высказывания министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в разговоре с пранкерами, его слова передает ТАСС.

«Мы ориентируемся на официальную реакцию, которая последовала со стороны МИД Казахстана», — отметил Настасьин.

В ходе разговора с пранкерами Кэмерон привел якобы цитату министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу об осложнении отношений с Россией. «Он сказал, что украинцы умирают за Казахстан. Они рискуют своей жизнью, чтобы сдержать Россию», — заявил глава британского МИД.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      МИД России пригрозил США из-за разрешения ВСУ бить по Крыму

      Россиянам станет еще сложнее получить шенген в одну курортную страну

      В МИД указали на деструктивную политику стран Прибалтики на Южном Кавказе

      Появились новые фигуранты в деле о покушении на российских журналистов

      В России шестилетний ребенок воткнул себе нож в глаз при попытке нарезать хлеб

      В МИД России прокомментировали слова Кэмерона про Казахстан

      В Москве начали применять новый вид звуковых волн для реабилитации детей

      Внешний вид Ирины Шейк на прогулке смутил пользователей сети

      Минобороны рассказало о дополнительной защите Т-80

      Уехавшая из России юмористка высказалась о жизни в Турции словами «из говна и веток»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше