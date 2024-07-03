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14:07, 3 июля 2024Бывший СССР

В МИД указали на деструктивную политику стран Прибалтики на Южном Кавказе

МИД России: страны Прибалтики проводят деструктивную политику на Южном Кавказе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Латвия, Литва и Эстония пытаются навязать Армении диверсификацию международных связей и принуждают республику выйти из интеграционных механизмов постсоветского пространства. На деструктивную политику стран Прибалтики на Южном Кавказе указал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, передает ТАСС.

«Что касается Южного Кавказа, то там Таллин, Рига и Вильнюс проводят крайне деструктивную линию. Сейчас всеми силами пытаются оторвать от России Армению, отдалить ее от наших общих интеграционных механизмов, включая Организацию Договора о коллективной безопасности», — заявил дипломат.

Он напомнил, что в Грузии министр иностранных дел Литвы Габрэлюс Ландсбергис присоединился к протестующим в Тбилиси. По словам Настасьина, тем самым глава МИД поддержал смену власти в Грузии, и этот поступок должен стать важным уроком для Еревана.

Ранее Настасьин заявил, что Киев нарушил фактически все статьи Конституции Украины, не пощадив ни одной из них.

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      Глеб Палехов
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