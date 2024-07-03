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09:52, 3 июля 2024Бывший СССР

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе раздался взрыв на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Одессе на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Взрыв раздался в городе около 6:30 утра в среду. Он прогремел на фоне объявленной в Одесской области воздушной тревоги. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, она действовала в регионе 3 июля с 6:27 утра и была отменена в 6:57.

В каком именно районе Одессы был взрыв, а также какие объекты получили повреждения, не уточняется.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры и газопровода. Отмечалось, что за прошедшие сутки взрывы произошли в Херсоне, Николаевке и других населенных пунктах региона.

В ночь на среду взрыв также раздался в Харькове. Он прозвучал на фоне объявленной в Харьковской области воздушной тревоги.

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      Екатерина Грищенко
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