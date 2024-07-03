В правительстве предложили российским чиновникам ездить на Lada Largus и «Газелях»

Минпромоторг включил Lada Largus и «Газели» в перечень машин для чиновников

Минпромторг обновил список автомобилей, рекомендованных чиновникам для езды в служебных целях. Перечень опубликован на сайте ведомстве.

В список добавили Lada Largus, «Газель», «Соболь» и Xcite X-Cross 7.

Всего в списке 14 брендов и более 40 моделей автомобилей. Правительство сформировало этот перечень осенью 2023 года. Тогда в список вошли отечественные бренды Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute и Aurus, а также китайский Haval.

Идея перехода российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили принадлежала президенту Владимиру Путину. В сентябре прошлого года он призвал профильные ведомства и правительство проработать этот вопрос