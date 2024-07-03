Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:52, 4 июля 2024Экономика

В правительстве предложили российским чиновникам ездить на Lada Largus и «Газелях»

Минпромоторг включил Lada Largus и «Газели» в перечень машин для чиновников

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Минпромторг обновил список автомобилей, рекомендованных чиновникам для езды в служебных целях. Перечень опубликован на сайте ведомстве.

В список добавили Lada Largus, «Газель», «Соболь» и Xcite X-Cross 7.

Всего в списке 14 брендов и более 40 моделей автомобилей. Правительство сформировало этот перечень осенью 2023 года. Тогда в список вошли отечественные бренды Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute и Aurus, а также китайский Haval.

Идея перехода российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили принадлежала президенту Владимиру Путину. В сентябре прошлого года он призвал профильные ведомства и правительство проработать этот вопрос

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала комбрига гвардейцев-десантников. Полковника ВДВ Городилова заподозрили в особо крупном мошенничестве

      Украинские беспилотники атаковали российский регион

      У оставившего матери невыплаченный кредит Смольянинова нашли многотысячные долги

      В США рассказали о превращении дрона Reaper в «черную дыру»

      Рита Ора появилась на публике с обнаженной грудью

      В трех украинских областях произошли взрывы

      В Киеве произошли взрывы

      Стас Барецкий высказался о риске развода Пугачевой и Галкина

      Россиянам раскрыли неожиданный способ снизить уровень сахара в крови

      Губернаторы-демократы пообещали Байдену поддержку на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше