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11:59, 3 июля 2024Экономика

В России исключат ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто

Сенаторы РФ убрали ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто
СюжетОСАГО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Решением парламентариев документ уберут из перечня необходимых для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Одобренные сенаторами изменения коснутся как постановки авто на государственный учет, так и случаев регистрации, связанных со сменой владельца авто.

Водителям также разрешат при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не спустя 10 дней после обращения в ведомство. Помимо этого, устанавливается, что госучет транспортного средства прекращается по заявлению автовладельцев по поводу находящегося в розыске похищенного или угнанного авто.

Первое чтение документа состоялось в Госдуме в ноябре прошлого года, второе и третье — в июне текущего. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) ранее предупреждали, что избежать возвращения к «разборкам» на дорогах как в 90-е годы позволит сохранение контроля при помощи фотофиксации с запуском механизма одновременно с изменениями, связанными с ОСАГО. О том, что такой проект подготовлен, 2 июля написали «Известия». По данным издания, штрафовать за отсутствие ОСАГО планируется не более раза в сутки.

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      Дмитрий Воронин
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