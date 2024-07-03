В России шестилетний ребенок воткнул себе нож в глаз при попытке нарезать хлеб

В Бурятии шестилетний мальчик воткнул себе нож в глаз, пытаясь нарезать хлеб

В городе Гусиноозерск в Бурятии шестилетний мальчик воткнул себе нож в глаз, пытаясь нарезать хлеб. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Как выяснило издание, лезвие выскользнуло из рук ребенка, когда он хотел перекусить. Острие попало в роговицу юному россиянину.

Мальчик не стал жаловаться родителям о боли. Те сами заметили покраснение и отвезли сына в больницу.

Там медики заявили, что рана глубокая, задета склера. Кроме того, у ребенка диагностировали ущемление и выпадение радужной оболочки. Ему тут же провели операцию. Мальчик уже идет на поправку, у него сняли последние швы.

Ранее сообщалось, что ребенок распорол живот на глазах родителей во время отдыха в Сочи и не выжил. Уточнялось, что мальчик выбежал и налетел на металлическую ручку для натяжения сетки, поранив живот.

По факту случившегося была организована проверка.