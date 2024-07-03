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15:56, 3 июля 2024Экономика

В России спрогнозировали рост доли БРИКС в мировой экономике

Аналитик Шатов: доля БРИКС в структуре мирового ВВП продолжит расти

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Доля БРИКС в структуре мирового ВВП продолжит расти в среднесрочной перспективе на фоне присоединения к альянсу новых стран-участниц. Такой прогноз дал партнер Capital Lab Евгений Шатов, его слова приводит газета «Известия».

Аналитик напомнил, что входящие в БРИКС страны относятся к разряду государств с развивающейся экономикой. Рост доли альянса в мировом ВВП, по мнению эксперта, обусловлен прежде всего темпами развития Индии и Китая.

Шатов счел опережение доли БРИКС вклада «Большой семерки» (G7) в глобальную экономику «немаловажным» фактором. В дальнейшем подобная динамика с большой долей вероятности сохранится, резюмировал он.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка сообщило о рекордном росте доли БРИКС (среди участников Россия, Бразилия, Индия, Китай и Саудовская Аравия) в структуре мирового ВВП по паритету покупательной способности (ППС). По итогам 2023 года показатель достиг отметки в 35,7 процента, которая оказалась максимальной для альянса за всю историю наблюдений.

С момента создания БРИКС в 2006 году удельный вес объединения в мировом ВВП по ППС вырос на 10,2 процентного пункта. В свою очередь, доля G7 в глобальной экономике по итогам 2023 года продемонстрировала противоположную динамику и опустилась до отметки в 29 процентов.

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