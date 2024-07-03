В России стало меньше импортных духов

«Честный знак»: в мае 2024-го импорт парфюмерии в Россию упал более чем на треть

В мае 2024 года импорт парфюмерии в Россию упал более чем на треть в годовом выражении. О том, что в стране стало меньше импортных духов, со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает «Коммерсантъ».

Поставки из-за рубежа сократились до 3,83 миллиона флаконов (минус 33,8 процента). За пять месяцев падение составило 6,5 процента. Сильнее всего упали поставки одеколона — в шесть раз год к году, до 8 тысяч упаковок. Ввоз духов снизился до 372 тысяч (минус 56 процентов), парфюмерной и туалетной воды — до 2,4 миллиона и 939 тысяч флаконов (минус 20,1 и 12,5 процента соответственно).

После сокращения в 2022 году поставки парфюмерия из-за рубежа активно восстанавливались. Однако сейчас в стране увеличились объемы внутреннего производства, отметила руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова. Сейчас на рынке представлено 43,9 миллиона упаковок духов и туалетной воды от отечественных производителей.

Как заявил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский, еще одной причиной сокращения импорта стали большие запасы у ретейлеров — с 2022 года они наполняли ассортимент новыми брендами из Китая, Турции, Индии и стран Ближнего Востока. Также аналитики отмечают падение интереса к товарам этого сегмента — по данным Focus Technologies, на три процента, а по статистике «Платформы ОФД», на девять процентов год к году. Тенденцию объясняют ростом цен от 13 до 15 процентов.

«Есть очень четкая связка брендов и ароматов. Вышло так, что, с одной стороны, из розницы исчезли привычные марки, с другой — сети просто не предложили аналогов популярным позициям Dior и Chanel. Новые позиции не получили достаточного продвижения, — пояснил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. В текущих условиях россияне пытаются купить привычные им бренды во время поездок за границу или заказывают из-за рубежа.

Как отметили в компании Б1 (ранее российское подразделение E&Y), больше половины россиян недовольны качеством товаров, заменивших ушедшие с российского рынка бренды. 50 процентов граждан России не готовы переплачивать за доступ к привычным, но подорожавшим товарам, ранее их насчитывалось 55 процентов. Переплачивать за торговые марки, заменившие те, что покинули рынок, готовы 54 процента респондентов (плюс 18 процентных пунктов (п.п.) за полгода).