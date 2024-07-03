В России захотели производить 400 спутников в год

Борисов: нужно добиваться финансирования для производства 400 спутников в год

«Роскосмосу» и частным компаниям нужно добиваться финансирования для производства 400 спутников год, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти на темп производства 400 космических аппаратов в год госкорпорация захотела на рубеже 2026-2028 годов. «Это комплексная задача, она, конечно, требует увеличения бюджетных средств. Мы будем добиваться их», — сказал руководитель.

В феврале Борисов в ходе пленарной сессии Дня промышленности в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ заявил, что сотрудничество государства и частных компаний может «реально сдвинуть ситуацию к 2030 году» с российской спутниковой группировкой.

В октябре 2023-го глава «Роскосмоса» утверждал, что перед госкорпорацией стоит задача перехода к серийному выпуску спутников.