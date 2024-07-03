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17:46, 3 июля 2024Силовые структуры

В российском городе ОПГ пустила в незаконный оборот 177 миллионов рублей

Во Владикавказе участники ОПГ пустили в незаконный оборот 177 млн рублей

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), в которую входило более 25 местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, с января 2020-го по октябрь 2023 года участники ОПГ создавали фиктивные фирмы, в которых подставными учредителями делали родственников и знакомых. Компании открывались не для реальной деятельности, а для незаконного обналичивания денег. Таким образом подозреваемым удалось пустить в незаконный оборот 177 миллионов рублей. С этого они заработали более 28 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Евгения Ковальчука, который подозревается в создании ОПГ для махинаций с государственным имуществом.

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