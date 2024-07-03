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09:21, 3 июля 2024Силовые структуры

В российском регионе начали увольняться прокуроры

Два прокурора Новосибирской области внезапно подали рапорты об увольнении

Фото: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock / Fotodom

В Новосибирской области два прокурора внезапно подали рапорты об увольнении. Об этом сообщает НГС со ссылкой на источники.

С 27 июня покинул должность прокурора Заельцовского района Новосибирска Юрий Кващук, который был назначен осенью 2023 года. Вторым отставником стал Андрей Вильгельм, занимавший пост прокурора Тогучинского района Новосибирской области.

Кроме них еще три действующих сотрудника прокуратуры написали заявления об увольнении — их имена и должности не называются. Источники издания связывают их уход со службы с расследованием резонансных уголовных дел в Новосибирске в сфере производства алкоголя и нелегальных азартных игр.

26 июня сообщалось, что Ленинский суд Барнаула приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшую заместительницу прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок, признав ее виновной в получении взятки.

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      Любовь Ширижик
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