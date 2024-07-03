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16:47, 3 июля 2024Мир

В США назвали главного кандидата на замену Байдена

Reuters: вице-президент Харрис является основной альтернативой на замену Байдена

Фото: Rebecca Noble / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис является основной альтернативой для замены президента США Джо Байдена в качестве кандидата на выборы от Республиканской партии, если он решит выйти из президентской гонки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семь источников.

«Если ее назовут кандидатом от партии, 59-летняя Харрис заберет деньги, собранные кампанией Байдена, и унаследует инфраструктуру [предвыборной] кампании. У нее также самая высокая узнаваемость имени среди всех альтернатив и самые высокие рейтинги среди демократов, которых можно было бы серьезно рассматривать в качестве кандидата», — говорится в материале.

Кроме того, согласно опросу Reuters/Ipsos, Харрис отстает от Трампа на один процент — 42 процента против 43 процентов. Как отмечает издание, она уже прошла проверку на национальную должность и выдержала пристальное внимание со стороны республиканцев.

Ранее стало известно о преимуществах Харрис в качестве замены Байдена. Уточняется, что она достаточно популярна среди демократов, женщин и темнокожих избирателей, а также ее кандидатура не вызовет раскола в партии.

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      Дарья Балацкая
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