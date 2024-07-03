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21:43, 3 июля 2024Мир

В США назвали цель ударов ВСУ по мирным жителям

Экс-советник Пентагона: ВСУ атакуют мирное население, чтобы рассердить русских
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносят удары по мирным жителям, чтобы «рассердить русских». О такой цели украинских военных заявил экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Такие действия не являются оправданными с военной точки зрения», — объяснил он. Эксперт подчеркнул, что атаки ВСУ по мирному населению в центрах городов не имеют ничего общего с военными целями. «Это именно тот тип поведения, который называется преступным», — добавил Постол.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что заявления Пентагона о допустимости ударов ВСУ по Крыму чреваты более широким конфликтом. Рябков также добавил, что Вашингтону нужны «дополнительные средства устрашения Москвы, но она не поддастся на этот шантаж».

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      Маргарита Пименова
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