Экс-советник Пентагона: ВСУ атакуют мирное население, чтобы рассердить русских

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносят удары по мирным жителям, чтобы «рассердить русских». О такой цели украинских военных заявил экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Такие действия не являются оправданными с военной точки зрения», — объяснил он. Эксперт подчеркнул, что атаки ВСУ по мирному населению в центрах городов не имеют ничего общего с военными целями. «Это именно тот тип поведения, который называется преступным», — добавил Постол.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что заявления Пентагона о допустимости ударов ВСУ по Крыму чреваты более широким конфликтом. Рябков также добавил, что Вашингтону нужны «дополнительные средства устрашения Москвы, но она не поддастся на этот шантаж».