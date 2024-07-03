В США назвали виновных в военном перевороте на Украине

Журналистка Иверсен: батальон «Азов» совершил военный переворот на Украине

Бригада «Азов» (в России организация признана террористической и запрещена) фактически совершила военный переворот на Украине, запугав президента страны Владимира Зеленского. Такую версию событий назвала американская журналистка Ким Иверсен на Youtube.

Как указала журналистка, тот факт, что Зеленский уволил командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Содоля после критики со стороны начальника штаба «Азова» Богдана Кротевича, свидетельствует о полном переходе власти к бригаде.

«Это свидетельство того, что на Украине уже произошел тихий переворот, что Зеленского запугали», — высказалась она. Иверсен считает, что «Азов» угрожает Зеленскому, не позволяя ему прекратить конфликт. Продолжение боевых действий, уверена она, способствует сохранению власти бригады.

Ранее Зеленский заявил, что новое контрнаступление ВСУ является вопросом поставок военной помощи Украине. По его словам, ВСУ находятся в лучшем положении с точки зрения укомплектованности в сравнении с предыдущими месяцами.