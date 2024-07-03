В США признали нахождение в одном шаге от войны с Россией

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: США находятся в одном шаге от войны с Россией

США находятся в одном шаге от полномасштабной войны с Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Мы находимся в одном шаге от войны. И уже идут разговоры, что Россия понизит уровень дипломатических отношений, что они могут отозвать большую часть своего дипломатического персонала обратно в Россию», — сказал эксперт.

Джонсон также призвал американские власти пойти на деэскалацию политического конфликта с Москвой. «Последнее, что нам нужно, — это чтобы две ядерные державы вцепились друг другу в глотки», — резюмировал он.

Ранее Джоносон признал, что наступает закат мировой гегемонии США.