В столице российского региона прозвучали громкие взрывы

ТАСС: в Белгороде прозвучали несколько громких взрывов

В Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прозвучали несколько громких взрывов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

До этого губернатор Белгородской области третий раз за утро предупредил в Telegram жителей российского региона об угрозе ракетного удара. Тревога звучала около десяти минут.

Подробности о причинах угрозы и последствиях на земле власти пока не сообщали.

Ранее Гладков рассказал, что в поселке Ленинский Шебекинского городского округа в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал тракторист, работавший в поле. Мужчину на попутном транспорте доставили в больницу, где у него диагностировали осколочные ранения грудной клетки, голени и предплечья. После оказания медпомощи россиянина отпустили на амбулаторное лечение домой.

Кроме того, пять беспилотников средства противовоздушной области перехватили в Белгородской области в ночь на 3 июля. Еще четыре дрона сбили в Брянской области и один — в Подмосковье.