В Туле сообщили о звуках взрывов

Жители Тулы сообщили о звуках взрыва над городом

Жители Тулы сообщили о звуках взрыва над городом. Об этом стало известно Telegram-каналу «Новости Тула и область».

Очевидцы поделились, что слышали хлопки в Центральном и Привокзальном районах Тулы. Власти российского региона эту информацию пока не подтверждали.

До этого в Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прозвучали несколько громких взрывов. Подробности о причинах угрозы и последствиях на земле власти приграничного региона не комментировали.

Еще раньше в поселке Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал тракторист, работавший в поле. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи.