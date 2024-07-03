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19:07, 3 июля 2024Россия

В Туле сообщили о звуках взрывов

Жители Тулы сообщили о звуках взрыва над городом
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Жители Тулы сообщили о звуках взрыва над городом. Об этом стало известно Telegram-каналу «Новости Тула и область».

Очевидцы поделились, что слышали хлопки в Центральном и Привокзальном районах Тулы. Власти российского региона эту информацию пока не подтверждали.

До этого в Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прозвучали несколько громких взрывов. Подробности о причинах угрозы и последствиях на земле власти приграничного региона не комментировали.

Еще раньше в поселке Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал тракторист, работавший в поле. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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