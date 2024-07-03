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11:16, 3 июля 2024Экономика

В Японии выпустили новые деньги

Банк Японии впервые за 20 лет изменил дизайн банкнот
СюжетКурс доллара:

Фото: Issei Kato / Reuters

Банк Японии, не менявший дизайн иен в течение 20 лет, запустил в оборот новые денежные купюры. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новые банкноты номиналом в одну, пять и десять тысяч иен получили дополнительную защиту в виде голограмм и других отличительных особенностей, что сделает подделку практически невозможной. В их оформлении регулятор применил спокойные оттенки серого, зеленого, синего и коричневого, а также пообещал, что находящиеся сейчас в обороте купюры соответствующего номинала полностью сохранят свою платежеспособность.

На лицевой стороне новой десятитысячной банкноты будет изображен инициатор многочисленных экономических реформ в стране Эйити Сибусава (1840-1931), известный как «отец японского капитализма». РИА Новости напоминает, что «лицо» этой банкноты с самым крупным номиналом сменили впервые за 40 лет.

Японская валюта переживает не лучшие времена. В конце мая месячные траты властей страны на спасение курса дешевеющей нацвалюты оценили в 9,79 триллиона иен, или в 62,23 миллиарда долларов. Тогда отмечалось, что курсу иены, оказавшейся самой слабой валютой развитых стран, не дадут опуститься ниже 160 единиц за доллар. Тем временем в конце июня этот рубеж все же был преодолен — сначала за доллар давали максимальные с 1986 года 160,39 иены, а на текущий момент его стоимость превысила 161,7 иены. В управляющей инвестфондами компании Vanguard Group считают, что курс может упасть до 170 иен за доллар.

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      Дмитрий Воронин
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