ВСУ заподозрили в использовании HIMARS для удара по Донецку

СК: удар по супермаркету в Донецке, предположительно, был нанесен из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, использовали американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) для удара по супермаркету в Донецке. Об этом РИА Новости сообщил представитель Следственного комитета (СК) России.

В ходе осмотра следователи обнаружили фрагменты и осколки от снаряда, предположительно РСЗО HIMARS, осколки и фрагменты отправят на экспертизу для уточнения конкретного вида снаряда, рассказали в ведомстве.

«В ходе осмотра последствий обстрела установлено, что было прямое попадание в продуктовый магазин по Киевскому проспекту города Донецка. Информация о пострадавших уточняется», — рассказал собеседник агентства.

3 июля обстрел со стороны ВСУ разрушил «первый республиканский супермаркет» в Донецке.