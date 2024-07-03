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20:07, 3 июля 2024Бывший СССР

ВСУ заподозрили в использовании HIMARS для удара по Донецку

СК: удар по супермаркету в Донецке, предположительно, был нанесен из РСЗО HIMARS
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kacper Pempel / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, использовали американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) для удара по супермаркету в Донецке. Об этом РИА Новости сообщил представитель Следственного комитета (СК) России.

В ходе осмотра следователи обнаружили фрагменты и осколки от снаряда, предположительно РСЗО HIMARS, осколки и фрагменты отправят на экспертизу для уточнения конкретного вида снаряда, рассказали в ведомстве.

«В ходе осмотра последствий обстрела установлено, что было прямое попадание в продуктовый магазин по Киевскому проспекту города Донецка. Информация о пострадавших уточняется», — рассказал собеседник агентства.

3 июля обстрел со стороны ВСУ разрушил «первый республиканский супермаркет» в Донецке.

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