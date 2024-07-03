Захарова: РФ всегда обвиняли и будут обвинять во вмешательстве в выборы в США

Россию всегда обвиняли и будут обвинять во вмешательстве в выборы в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Всегда будут обвинять, найдут в чем. Всегда во всем будут обвинять нашу страну», — сказала дипломат, добавив, что Россию будут обвинять до тех пор, пока Запад не сможет заполучить доступ к российским ресурсам.

«Если мы не будем этому сопротивляться, только тогда они соблаговолят нас похвалить», — подчеркнула она.

Ранее Захарова назвала слова украинских властей о мире ширмами, клише и мемами, а президента Украины Владимира Зеленского — инструментом США, которого «несколько раз перепродавали».