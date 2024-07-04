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11:22, 4 июля 2024Ценности

43-летняя Жизель Бюндхен попала в объектив папарацци в бикини

43-летняя модель Жизель Бюндхен в бикини отдохнула на пляже в Коста-Рике
Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен . Фото: Paulo Lopes / Globallookpress.com

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен отдохнула на пляже и попала в объектив папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

43-летняя знаменитость проводила время в Коста-Рике вместе с возлюбленным, тренером Хоакимом Валенте, и своими детьми. На размещенных кадрах манекенщица предстала в бежевом бикини с лифом в виде бандо и коротких джинсовых шортах. При этом волосы она распустила, а от макияжа отказалась.

В июне Жизель Бюндхен показала фигуру в купальнике в рекламе. Модель предстала в слитном купальнике с вырезами на боках, который частично обнажал ее ягодицы.

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      Карина Черных
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