43-летняя Жизель Бюндхен попала в объектив папарацци в бикини

43-летняя модель Жизель Бюндхен в бикини отдохнула на пляже в Коста-Рике

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен отдохнула на пляже и попала в объектив папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

43-летняя знаменитость проводила время в Коста-Рике вместе с возлюбленным, тренером Хоакимом Валенте, и своими детьми. На размещенных кадрах манекенщица предстала в бежевом бикини с лифом в виде бандо и коротких джинсовых шортах. При этом волосы она распустила, а от макияжа отказалась.

В июне Жизель Бюндхен показала фигуру в купальнике в рекламе. Модель предстала в слитном купальнике с вырезами на боках, который частично обнажал ее ягодицы.