Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:42, 4 июля 2024Ценности

51-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» показала фигуру в ярком бикини

51-летняя актриса Тори Спеллинг показала фигуру в ярко-зеленом бикини

Фото: Diggzy / Jesal / Splash / BACKGRID / Legion-media

Американская актриса Тори Спеллинг в откровенном виде попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует издание Page Six.

На размещенных фото, которые оказались в распоряжении журналистов, 51-летняя звезда телесериала «Беверли-Хиллз 90210» показала фигуру в ярко-зеленом бикини, оформленном тонкими завязками. При этом на ней были солнцезащитные очки, золотое ожерелье на шее и тонкая цепь на животе.

Уточняется, что знаменитость приехала позагорать на пляже у океана вместе со своей подругой, парикмахером Лаурой Руджетти.

В апреле Тори Спеллинг призналась в употреблении препарата «Оземпик» после родов. Актриса рассказала, что решила скорректировать изменившуюся фигуру после рождения пятого ребенка в 2017 году. На тот момент ее вес составлял около 73 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ликвидировали в зоне СВО наемника из Португалии. Он запомнился казнью сдавшегося в плен бойца

      В России два человека пострадали при ударе украинского дрона по гражданскому автомобилю

      Рособрнадзор назвал число захотевших пересдать один предмет на ЕГЭ выпускников

      33-летний москвич искал табачный ларек и оказался пойман силовиками

      Женщина поймала самого крупного в мире большеротого окуня

      Синоптик предсказал самый жаркий день этого лета

      Майнеры устремились в африканскую страну

      Иностранец совратил 14-летнюю девочку в интернете и попал в российский СИЗО

      У Светланы Светличной заподозрили онкологию

      51-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» показала фигуру в ярком бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше