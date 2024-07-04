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15:22, 4 июля 2024Силовые структуры

Фигуранта дела о хищении средств РМБ банка заочно арестовали в Москве

В Москве заочно арестовали фигуранта дела о хищении денег РМБ банка Белявского

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств АО «Русский Международный Банк» (РМБ) Анатолия Белявского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал Белявскому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания в стране.

Белявскому вменяется часть 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он вместе с другим фигурантом дела присвоил вверенные ему деньги участников долевого строительства. Мужчина объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в международный розыск объявили липецкого предпринимателя, уехавшего в Армению.

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      Илона Палей
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