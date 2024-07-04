Фигуранта дела о хищении средств РМБ банка заочно арестовали в Москве

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств АО «Русский Международный Банк» (РМБ) Анатолия Белявского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал Белявскому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания в стране.
Белявскому вменяется часть 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он вместе с другим фигурантом дела присвоил вверенные ему деньги участников долевого строительства. Мужчина объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что в международный розыск объявили липецкого предпринимателя, уехавшего в Армению.