Фигуранта дела о хищении средств РМБ банка заочно арестовали в Москве

В Москве заочно арестовали фигуранта дела о хищении денег РМБ банка Белявского

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств АО «Русский Международный Банк» (РМБ) Анатолия Белявского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал Белявскому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания в стране.

Белявскому вменяется часть 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он вместе с другим фигурантом дела присвоил вверенные ему деньги участников долевого строительства. Мужчина объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в международный розыск объявили липецкого предпринимателя, уехавшего в Армению.