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12:03, 4 июля 2024Наука и техника

Найдены возможные доказательства темной материи

Physical Review Letters: обнаружен возможный свет от темной материи

Фото: Dima Zel / Shutterstock / Fotodom

Астрофизики Принстонского университета и Национальной ускорительной лаборатории SLAC нашли возможные доказательства существования частиц темной материи. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Предполагается, что темную материю можно обнаружить косвенно через свет, испускаемый при аннигиляции сталкивающихся гипотетических частиц. Ученые сообщили, что они обнаружили то, что, по их мнению, может быть таким светом, во внешней атмосфере темной стороны Юпитера.

Предполагается, что частицы темной материи притягиваются к Юпитеру и сталкиваются с его ионосферой, производя вспышки ионизирующего излучения. Это излучение должно приводить к появлению избытка катионов H3+ или протонированного молекулярного водорода.

В ходе исследования были проанализированы данные, полученные спектрометром зонда Cassini в течение трех часов. Инфракрасные наблюдения были проведены с ночной стороны планеты над ее экваториальной областью, что позволило уменьшить влияние полярных сияний. В данных ученые искали доказательства наличия большего количества излучения от H3+, чем можно было бы объяснить, не прибегая к гипотезе темной материи.

Исследователи действительно обнаружили излучение от H3+, но пока не ясно, имеется ли в нем вклад темной материи. Астрономы планируют продолжить свои исследования, чтобы подтвердить, является ли излучение хотя бы частично результатом аннигиляции неизвестных частиц.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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