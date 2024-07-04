Марат Башаров извинился перед бывшими женами за избиения

Актер Марат Башаров попросил прощения у бывших жен за избиения

Актер и телеведущий Марат Башаров попросил прощения у бывших жен за избиения. Об этом он заявил в шоу «Злые языки», ролик доступен на Rutube.

Артист рассказал, что его наказывали и продолжают наказывать за скандалы, в которые он попадал. Башаров признался, что тяжело это переживает. «Во-первых, тебя бьют рублем. Ты не имеешь возможности нормально жить. Во-вторых, вы же сами знаете, какой это кайф выйти к зрителю, выйти на площадку, войти в кадр, услышать команду "мотор". И когда тебя этого лишают, становится больно, потому что мы к этому привыкли, это наша работа», — сказал он, отметив, что его «до сих пор не снимают в кино».

Башаров также извинился перед бывшими женами Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой за свои действия и поблагодарил их за то, что они смогли его простить.

Ранее Марат Башаров заявил, что звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого необходимо наказать после того, как он подрался в баре и укусил официантку.

Известно, что Башаров был женат трижды. Его вторая и третья жены Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова неоднократно заявляли об избиениях со стороны актера — они обе попадали в больницу с серьезными травмами.