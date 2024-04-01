Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:15, 1 апреля 2024Культура

Башаров заявил о необходимости наказать звезду «Слова пацана» за дебош

Башаров заявил, что актера Кологривого необходимо наказать за дебош в баре

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого необходимо наказать после того, как он подрался в баре и укусил официантку. Его слова приводит The Voice.

Артист отметил, что у исполнителя роли Кощея в «Слове пацана» явные признаки звездной болезни. «Огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили. Некоторые не проходят, некоторые проходят. И я выпивал. Это испытание. Талант — это одно, мозги — это другое», — подчеркнул Башаров.

Телеведущий выразил мнение, что Кологривый должен понести ответственность за дебош, а также напомнил, что тоже чуть не испортил свою карьеру из-за поведения в нетрезвом виде. «Я считаю, что нужно наказывать. Как и меня, в принципе, жизнь наказала. Считаю, что это абсолютно правильно. Меня перестали снимать, я лишился работы, для актера это серьезный удар», — отметил Башаров.

В ночь с 18 на 19 марта звезда Кологривый подрался с сотрудниками в одном из баров Новосибирска и укусил за ногу официантку за отказ вступить с ним в интимную близость.

27 марта звезда «Слова пацана» вышел из спецприемника, где отбывал наказание за дебош.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия может применить новейшее оружие для прорыва обороны ВСУ. Что о нем известно?

      Стало известно о ракетном ударе по аэропорту ВСУ в Кривом Роге

      Доставленный в суд десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» попал на видео

      Рогов заявил о страхе Киева перед альтернативой Крымскому мосту

      Названы самые комфортные города России

      Прокурор запросил 8,5 года Верзилову за фейки о Российской армии

      Россиянкам назвали самые модные платья на 2024 год

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

      Российский пловец назвал условия для выступления на Олимпиаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше