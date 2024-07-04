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09:45, 4 июля 2024Экономика

Майнеры устремились в африканскую страну

«Ъ»: российские майнеры BitCluster запустили дата-центр в Эфиопии

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Российские майнеры стали активно запускать добычу криптовалют в Эфиопии. О том, что российские майнеры устремились в африканскую страну, сообщает «Коммерсантъ».

По словам главы компании CEO Ubit Тимофея Григоренко, Эфиопия — большой кластер для майнеров, и они разбирают территорию за небольшую плату за аренду и электричество. Объемы вычислительных мощностей для майнинга здесь составляют 400–420 мегаватт, и страна уверенно входит в топ-5 государств по этому параметру. После того как Китай запретил торговлю криптовалютой и майнинг для контроля финансовых рисков и снижения потребления энергии, Эфиопию стали активно осваивать и майнеры из КНР — они уже занимают 90 процентов индустрии в стране.

Сейчас на африканском континенте уже запустила дата-центр компания BitCluster, имеющая площадки в Красноярске, Норильске и Иркутске). Также присматриваются к рынку крупнейшая майнинговая компания в России BitRiver — по словам представителей компании, даже при росте цен на электричество в стране они останутся очень комфортными, чтобы нивелировать другие риски и особенности рынка. По словам CEO Ubit Тимофея Григоренко, в стране есть мощности одного из российских инвесторов компании.

На фоне отсутствия в России урегулирования криптовалют отечественным майнерам может оказаться выгодным перенос бизнеса в другие страны, в том числе Эфиопию, заявил основатель TerraCrypto Никита Вассев, — в стране прозрачнее законодательство и проще устройство работы. Африканское государство имеет хороший потенциал для развития майнинга криптовалют благодаря дешевой и относительно стабильной электроэнергии, добавил директор по развитию OXLY Данатар Атаджанов.

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По словам директора Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов, никто из ее 12 членов не планирует выход на рынок Эфиопии в ближайшие годы. Российские майнеры не готовы выходить в Эфиопию из-за различных рисков, связанных с перебоями в электроснабжении, политической нестабильностью и угрозами терроризма, особенно вблизи границ с Эритреей и Южным Суданом, добавил Вассев.

В России давно хотят разрешить использовать криптовалюты для обхода санкций. Сейчас рассчитываться с партнерами в других странах планируют в стейблкоинах. По словам запредседателя Центробанка Алексея Гузнова, власти хотят легализовать их для трансграничных расчетов и позволить переводить такие активы на территорию РФ, накапливать их и использовать для платежей хотя бы в качестве эксперимента. Стейблкоины привязаны к стоимости базового актива (например, курсу доллара или золота), а их резервы для стабилизации курса обеспечены реальными активами, что снижает их волатильность. Также они позволяют рассчитываться без SWIFT и других платежных систем.

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