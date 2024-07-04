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12:39, 4 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали условия для участия Зеленского в выборах

«РБК-Украина»: Зеленский пойдет на выборы, если страну устроит конец конфликта

Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на новый срок, если большинство украинцев устроит конец конфликта, и вся страна поддержит его кандидатуру. Условия для участия Зеленского в следующих выборах назвал в разговоре с «РБК-Украина» источник из окружения президента.

«Если большинство решит, что "еще нормально с войной все закончилось, могло быть хуже, нормально вырулили" — тогда да, пойдет», — приводятся в публикации слова собеседника издания.

При этом источник подчеркнул, что Зеленский не готов продолжать участвовать в политике с рейтингом как у Петра Порошенко или Виктора Ющенко.

В ходе интервью собеседник также раскрыл мечту Зеленского. По его словам, президент надеялся добиться военной победы и триумфально уйти из политики.

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      Глеб Палехов
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