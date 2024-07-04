Раскрыт гонорар Анны Asti за корпоратив

Певица Анна Asti требует от 9,5 миллиона рублей за частный корпоратив

За выступление на частном празднике певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) требует от 9,5 миллиона рублей. Об этом пишет издание «Страсти».

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов отметил, что это соответствующая стоимость, так как артистка «полностью отрабатывает» ее. «Очень много у нее, конечно, песен, которые любит и слушает вся наша страна. Мне даже кажется, что за частный корпоратив это еще маловато, потому что она вправе брать больше девяти миллионов рублей за частный концерт, именно частный», — раскрыл он.

Дворцов также указал на то, что стоимость выступления певицы на «капустнике» составит около пяти миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев может заработать пять миллионов рублей за частный корпоратив.