Названо главное препятствие на пути создания фракции Ле Пен и Орбана в Европарламенте

Эксперт Оленченко: Ле Пен и Орбан должны привлечь 7 стран к участию в партии ЕП

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал главное препятствие на пути создания единой фракции в Европарламенте (ЕП), включающей партию «Национальное объединение» оппозиционного французского политика Марин Ле Пен и альянс венгерского премьера Виктора Орбана «Патриоты за Европу». Эксперт объяснил «Ленте.ру» что инициаторы подобного объединения будут должны привлечь 7 стран к участию в своей фракции.

Ранее сообщалось, что члены «Национального объединения» ведут переговоры с другими группами в ЕП, в результате которых партия может присоединиться к альянсу «Патриоты за Европу».

«Тут надо внести коррективы в понятие. "Национальное объединение" победило на выборах в Европарламент по округу Франция. При выборах в Европарламент каждая страна выступает в качестве отдельного округа, в этом округе "Национальное объединение" почти вдвое опередила партию [президента Франции Эммануэля] Макрона, и это стало причиной смятения в стане самого Макрона и его сторонников. Это побудило их провести внеочередные выборы во Франции. Выборы в Европарламент и формирование там фракций не связаны с результатами, которые может получить "Национальное объединение" во Франции на парламентских выборах. Она уже показала свои лидерские качества на выборах в Европарламент, которые прошли 9 июня», — объяснил Оленченко.

Создание фракции в ЕП действительно сейчас инициируется, но есть свои организационные трудности. Чтобы фракция состоялась, в ней должны присутствовать партии из семи стран. Пока семи стран нет. Уже предпринималась попытка создать такую фракцию, но инициторы не смогли набрать семь стран Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

При этом эксперт подчеркнул, что подобная фракция помогла освежить работу ЕП, в котором, как отметил Оленченко, преобладает «Европейская народная партия» — партия правых консерваторов.

30 июня Орбан в ходе встречи в Вене заявил о планах создания новой правой группы в Европарламенте, куда также войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия АНО 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.