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16:32, 4 июля 2024Россия

Под Москвой прибывшие на тушение пожара спасатели получили тепловой удар

Mash: в Подмосковье пять спасателей получили тепловой удар при тушении пожара
СюжетПожар в Москве:

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном поселении Новоивановское пять спасателей, прибывших на тушение пожара, получили тепловой удар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, огонь распространился на площади 1600 квадратных метров. Сначала вспыхнул склад, потом пламя перекинулось на соседние здания. Выгорело хранилище, два частных дома и фасад соседнего торгового центра.

После того как пламя удалось локализовать, помощь понадобилась спасателям. У пяти человек повысилось давление, появились вялость и головокружение. Врачи диагностировали тепловой удар. Пострадавшие пока отказались от госпитализации.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что пик жары в Московском регионе придется на четверг, 4 июля. Он допускал, что воздух в этот день прогреется до плюс 32-34 градусов.

По мнению метеоролога, после этого жара в Москве и Подмосковье начнет угасать.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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