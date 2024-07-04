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13:54, 4 июля 2024Бывший СССР

Подразделение ВСУ пожаловалось на фантастические задачи

Офицер ВСУ Кулик: командование ставит фантастические задачи подразделениям

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставит подразделениям заведомо невыполнимые и «фантастические» задачи. Об этом заявил командир роты 206-го батальона территориальной обороны ВСУ Роман Кулик на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Кулик прокомментировал информацию о высоком уровне потерь батальона в ходе боев в ДНР. Он отметил, что высшее командование ВСУ ставит подразделению «фантастические задачи для космодесантников» (имеются в виду космодесантники из вселенной Warhammer 40000 — прим. «Ленты.ру»).

«В результате такой близорукости/тупости/преступной халатности фантастические задачи не выполняются», — заявил офицер теробороны. Он добавил, что командование ставит реалистичные задачи уже после того, как подразделение ВСУ получает большие потери и неспособно наступать.

Ранее бойцы 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на потери из-за действий командования. Они заявили, что несут большие потери после вступления в должность нового командира бригады.

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      Юрий Леонов
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