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14:45, 4 июля 2024Россия

Получившего удар в шесть тысяч вольт россиянина сняли с ЛЭП живым

В Златоусте мужчина выжил, получив удар током в шесть тысяч вольт

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В городе Златоусте электрик выжил после удара током в шесть тысяч вольт. Об этом сообщает «Регнум» в Telegram.

Мужчина обслуживал линию электропередачи (ЛЭП), когда произошло короткое замыкание. Получив удар, он потерял сознание и повис на проводах. В таком состоянии его обнаружили прибывшие на место происшествия спасатели.

Специалисты обесточили ЛЭП, сняли россиянина с проводов и доставили в реанимацию. Несмотря на то что мужчина получил сильные ожоги, он пришел в себя, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее в Самарской области трое подростков получили удар током, к чему привело поведение одного из них. На опубликованных кадрах видно, как мальчик дотронулся удочкой до протянутого над дорогой провода — после этого раздается громкий звук, от провода летят искры. Все трое детей падают на землю.

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      Алан Босиков
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