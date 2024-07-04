Представителя кабмина Франции и активистов партии Макрона избили перед выборами

Атталь: представителя кабмина Франции Тевено и членов ее команды избили

Несколько человек избили официального представителя кабмина Франции Приску Тевено и активистов президентской партии «Возрождение», когда они расклеивали плакаты в департаменте О-де-Сен перед вторым туром парламентских выборов. Об этом в социальной сети X сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

«Кандидат Приска Тевено и члены ее предвыборной команды подверглись нападению со стороны четырех человек в Медоне», — написал он.

По данным газеты Le Parisien, были задержаны четыре человека. Тевено подала жалобу в полицейский участок Медона.

Ранее французский политик Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон готовит «административный переворот» в госструктурах своей страны, чтобы помешать будущему оппозиционному премьеру управлять страной.