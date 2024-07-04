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04:43, 4 июля 2024Ценности

Рита Ора появилась на публике с обнаженной грудью

Фото: Mattpapz / BACKGRID / Legion-media.ru

Британская певица и актриса Рита Ора появилась на публике в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость посетила концерт музыкальной группы Girls Aloud. Для мероприятия исполнительница выбрала сияющее прозрачное платье серебристого цвета, сквозь ткань которой была видна ее грудь и трусы с низкой посадкой. Кроме того, она надела лаковые черные сапоги.

Визажисты сделали артистке макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и уложили их в небрежные локоны.

В июне сообщалось, что Рита Ора снялась в бикини для рекламы британского бренда одежды Primark. Тогда на одном из размещенных снимков певица позировала перед фотографом, стоя на пластмассовом кресле в поле в коротких джинсовых шортах и вязаном бюстгальтере с треугольными чашками.

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      Карина Черных
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