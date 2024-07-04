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15:29, 4 июля 2024Спорт

Россиянам дали советы для занятий спортом в жару

Тренер Бахтурина: не стоит заниматься на улице при температуре выше 27 градусов

Фото: Maarten van den Heuvel / Unsplash

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина дала советы россиянам для занятий спортом в жаркую погоду. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Специалист рекомендовала не заниматься на улице при температуре воздуха выше 27-30 градусов Цельсия. Бахтурина предложила проводить тренировки ранним утром или поздним вечером.

Также тренер отметила, что стоит учитывать активность солнца, чтобы не получить ожоги или тепловой удар. Она посоветовала выбирать для занятий тень, надевать головной убор и наносить защитные крема на кожу.

Кроме того, Бахтурина подчеркнула важность отслеживания самочувствия. «В жару нагрузка на организм возрастает: учащается пульс, повышается температура тела, возможно повышение давления. Если чувствуется недомогание, головокружение, усталость, то стоит отказаться от тренировок», — заявила эксперт.

Чтобы восполнять водный баланс в жару, тренер рекомендовала взять на тренировку бутылку с водой, пить часто и маленькими глотками. Также важно выбрать подходящую одежду: она должна быть удобная и дышащая, с сетчатыми вставками или с защитой от ультрафиолета.

Ранее россиянам посоветовали упражнения, которые помогут лучше высыпаться. Для этого подойдут вытяжение позвоночника стоя, наклоны вперед и «стол».

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      Дарья Коршунова
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