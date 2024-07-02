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16:51, 2 июля 2024Спорт

Россиянам посоветовали упражнения для улучшения сна

Фото: StoryTime Studio / Shutterstock / Fotodom

Россиянам посоветовали упражнения, которые помогут лучше высыпаться. Об этом сообщается на сайте издания Men Today.

Начать предлагается с вытяжения позвоночника. Для этого встаньте ровно, ноги поставьте на ширине плеч, руки вытяните над головой и потянитесь максимально вверх. Затем немного отведите грудную клетку вправо и влево.

После этого, присогнув колени и уперевшись руками в бедра, начинайте последовательно выпрямлять и округлять спину. В этом же положении сделайте повороты влево и вправо.

Далее поставьте ноги немного шире плеч и положите предплечья друг на друга. Наклонитесь и потянитесь локтями к полу, задержитесь в таком положении на некоторое время.

Затем лягте на спину, выпрямитесь, руки уберите за голову. Начните делать повороты таза в сторону таким образом, чтобы остальное туловище оставалось неподвижным.

Последнее упражнение — стол. Исходное положение — сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки в упоре за спиной. Поднимите таз так, чтобы тело образовало одну линию, а ладони оказались под плечами, и задержитесь в таком положении на несколько секунд.

Ранее врач-невролог Ангелина Шестакова дала советы по снятию напряжения в спине после рабочего дня. Она рекомендовала начать с прогулки и дополнить ее принятием ванны с солью.

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      Дарья Коршунова
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