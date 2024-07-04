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10:12, 4 июля 2024Экономика

Россияне бросились скупать один вид товаров

Продажи кондиционеров в России выросли на 55 процентов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

За последнюю неделю в России приобрели на 55 процентов больше кондиционеров, чем за аналогичный период в прошлом году. О том, что россияне бросились скупать этот вид товаров, со ссылкой на аналитиков компании «Платформа ОФД» сообщают «Известия».

По словам руководителя департамента «Крупная бытовая техника» группы «М.Видео — Эльдорадо» Михаила Просвирнина, в 2024 году число покупок кондиционеров стало расти уже с января. Так, в первом квартале спрос на кондиционеры на рынке России увеличился на 58,5 процента и продолжился во втором квартале. Чаще всего среди регионов РФ этот товар приобретали в Поволжье, а также в Центральном и Южном федеральных округах

Гораздо активнее покупать кондиционеры стали и на маркетплейсах. Так, на Wildberries во второй половине июня приобрели в семь раз больше кондиционеров по сравнению с тем же периодом 2023 года. Лидерами по количеству продаж стали Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан.

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По информации «Платформы ОФД», наибольшей популярностью у россиян пользовались одиночные сплит-системы с выводом установки на улицу, а также мобильные кондиционеры. Средняя сумма покупки в конце июня — начале июля составила 33,2 тысячи рублей. Это на 20 процентов больше, чем в 2023 году.

Возросший интерес к приобретению кондиционеров эксперты объяснили планами большой части горожан провести отпуска на даче или дома, в комфортных условиях, а также обрушившейся на регионы жарой. Некоторые россияне при этом решили заменить старые устройства на новые, с лучшим функционалом — например, дистанционным управлением по Wi-Fi или с помощью голосовых помощников.

Ранее специалисты назвали способ охладить квартиру без кондиционера.

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      Полина Кислицына
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